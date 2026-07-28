В Крыму раздались взрывы, вспыхнула подстанция: Керчь и Феодосийская часть остались без света

Крым / © Жовта стрічка

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В ночь на 28 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В Феодосии после возможного попадания вспыхнула электроподстанция на Керченском шоссе.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на местных жителей.

По данным канала, речь идет о крупном энергетическом объекте — высоковольтных Феодосии магистральных электросетях. Эту подстанцию уже атаковали 1 июля.

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После взрывов в большей части Феодосии исчез свет. Также о полном обесточивании сообщают жители Керчи.

В Феодосии была слышна стрельба по беспилотникам. Местные жители утверждают, что российская противовоздушная оборона пыталась сбить воздушные цели.

В районе мыса Фиолент в Севастополе работали мобильные огневые группы. Также сообщается о запуске ракеты из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

В Севастополе и Симферополе фиксируют значительные скачки напряжения. В некоторых районах Севастополя мигал свет, а напряжение в электросети резко снизилось.

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Кроме того, два взрыва были слышны в Симферополе. Предварительно звуки доносились со стороны поселка Гвардейское.

Оккупационные власти официально не сообщали о причинах взрывов и масштабах повреждений. Информация требует независимого подтверждения.

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Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в течение 23-24 июля поразили 19 энергетических узлов на временно оккупированных территориях, из которых 17 — в Крыму . Общее количество пораженных энергетических целей с начала июля достигло 136.

К слову, жители временно оккупированного Крыма все чаще жалуются на масштабные перебои с электроснабжением, водой и горючим после серии украинских ударов по военной и логистической инфраструктуре полуострова.

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