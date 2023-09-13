В Крыму раздался новый взрыв: местные жители высыпались на улицу, воют сирены

В ночь на 13 сентября после серии взрывов в Севастополе раздался новый мощный взрыв.

Этот взрыв более удалён, рассказывают севастопольцы, а значит атака продолжается

В Нахимовском районе Севастополе в некоторых местах исчезла связь.

После первых взрывов многие севастопольцы высыпались на улицу, все в страхе.

После взрыва горит мощно на Корабельной стороне Севастополя.

Как сообщают очевидцы, произошел пожар на 13 судоремонтном заводе. По предварительной информации, вспышка произошла из-за атаки. На месте работают все соответствующие спецслужбы. Пожару предоставлено 4 класс. Данных о пострадавших нет.

Вероятно, взрывы попали на видео из камер наблюдения в одном из домов.

Также на Корабельной стороне Севастополя слышна стрельба.

"Многие описывают эти звуки как удары по чему-то железному и пишут, что такого раньше не слышали", — сообщают местные паблики. Как сообщают севастопольцы, непрерывные звуки похожи на металлические удары, до сих пор происходят. Похоже, что детонирует боекомплект. Эти звуки дополняются воем сирен.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.