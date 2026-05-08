В Крыму раздавались взрывы и работала авиация: сообщают об атаке дронов и ударе по подстанции

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 8 мая во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Российские истребители поднимались в воздух для перехвата беспилотников, а в Красноперекопске, по сообщениям местных пабликов, могла быть поражена электроподстанция.

По данным местных Telegram-каналов и сообщений очевидцев, взрывы были слышны в Симферополе, Джанкойском районе, а также вблизи Севастополя. В небе над полуостровом фиксировали полеты истребителей на малой высоте.

В частности, сообщалось о пуске двух ракет из района мыса Фиолент вблизи Севастополя. Один из самолетов кружил над районом Сахарной Головки, другой заметили над Бахчисарайским районом в направлении Ялты.

Также местные жители сообщали о пролете беспилотников над Красноперекопском, где российские военные открывали огонь трассировочными боеприпасами. В Джанкойском районе, по словам очевидцев, истребители преследовали дроны.

В Симферополе и окрестных районах, по данным пабликов, раздалось по меньшей мере десять мощных взрывов. Местные жители также сообщали о пулеметных очередях и последующих взрывах в городе.

Кроме того, в Красноперекопске, по неподтвержденным данным, беспилотники могли попасть в электроподстанцию.

Официальной информации от российских властей о последствиях атаки пока нет.

