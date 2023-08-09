В Крыму раздаются взрывы — Керченский мост перекрыт (фото)

Оккупационная "власть" успокаивает жителей полуострова и говорит о военных учениях Черноморского флота.
В среду, 9 августа, на севере Крыма раздаются взрывы в Джанкойском районе.
Об этом пишут российские и крымские телеграмм-каналы.
По их данным, движение по Керчинскому мосту снова перекрыли. Там образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в Сети.
По словам местных, после взрывов они увидели в небе российские вертолеты.
Позже в пабликах появилась информация о взрывах в районе Севастопольской бухты. Как видно из фото, в небо взвивается сильный дым. Оккупационная "власть" успокаивает жителей полуострова и говорит о военных учениях.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тренировками расчетов радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.
"Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. В городе все спокойно", – написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, 8 августа Зеленский провел совещание по освобождению оккупированного Крыма.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы на мостах, ведущих в Крым
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