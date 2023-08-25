В Крыму раздаются взрывы: оккупанты сообщают о массированной атаке БпЛА (видео)

Звуки взрывов слышали жители в районах Симферополя, Севастополя, Оленевки, Саках, а также в районе мыса Меганом и у мыса Тарханкут.

В оккупированном Крыму около 4 утра, 25 августа, раздалась серия взрывов.

Местные жители сообщают о взрывах в районе мыса Меганом, а также у мыса Тарханкут.

Пропагандисты сообщают, что в Бахчисарайском районе пролетело, по меньшей мере, 17 БпПЛА.

Кроме того, звуки взрывов слышали жители районов Симферополя, Севастополя, Оленевки и Саках.

Гауляйтер Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес были уничтожены несколько беспилотников над морем.

По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении работающим на российских захватчиков эксочильникам внутренних войск Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа.

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