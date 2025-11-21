В Крыму раздаются взрывы: сообщают о "бавовне" в Феодосии и у аэродрома

Крым

В ночь на пятницу, 21 ноября, в оккупированном Крыму вновь зафиксирована серия взрывов.

По сообщениям местных Telegram-каналов и подписчиков, первый "бах" в Феодосии прозвучал около 01:53.

После этого многочисленные показания стали поступать из Сакского района. Местные жители пишут о "громких бахах" и продолжении взрывов в течение нескольких минут.

Также пользователи сообщают о мощной вспышке в районе военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке. По словам очевидцев, там "было очень ярко", после чего раздавались взрывы.

Позже подписчики отметили, что "движуха в Сакском районе продолжается": регулярно видны вспышки и слышны звуки взрывов. Официальной информации о причинах или последствиях пока нет.

Российские оккупационные администрации ситуацию пока не комментируют.

Напомним, 3 июня СБУ совершила успешную атаку на Крымский мост , заменив его опоры с подводной стороны. Для взрыва было использовано более 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В этот же день у переправы прогремели повторные взрывы.

Тогда же военный эксперт Антон Михненко заявил, что после ударов Крымский мост больше не может активно использоваться россиянами по железнодорожной и автомобильной логистике. Из-за повреждений и постоянной угрозы атак оккупанты вынуждены опрокидывать технику и оружие паромами, а сам мост выполняет лишь символическую роль.