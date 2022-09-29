В Крыму решили избавиться от крымских татар: их мобилизуют больше всего с целью бросать в самые горячие точки

Мобилизированное этническое население планируют бросать на самые горячие точки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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По сообщению Генштаба, 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область отправили 2 тысячи человек, мобилизованных из Крыма.

"Военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий. В течение 26 сентября этого года, только в Сакском районе, мобилизован 21 человек указанной национальности", — сообщили в Генштабе.

Замечаем, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих.

Напомним, что прокуратура АР Крым советует жителям оккупированного полуострова в случае призыва в российскую армию сообщать об этом ведомстве и не совершать преступлений против Украины.