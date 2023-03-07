В Крыму россияне арестовали крымского татарина и его жену за "подрыв железной дороги"

Российская ФСБ арестовала в аннексированном Крыму 37-летнего крымского татарина Эдема Муртазаева и его супругу. Вечером 6 марта их силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

По его словам, действия россиян были зафиксированы на камерах видеонаблюдения. Муртазаева выдвигают обвинения по статье "Содействие диверсионной деятельности". Так, мужчине приписывают подрыв и повреждение части железной дороги, расположенной в 12 километрах от станции "Симферополь" в Бахчисарайском районе.

После обыска крымского татарина отвезли в Симферополь, сообщило общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

"Эдем Муртазаев болен эпилепсией. Из-за проблем со здоровьем он нуждается в постоянном контроле и поддержке других членов семьи", — говорится в сообщении.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что Украина может победить в войне с Россией уже летом 2023 года и для этого самое главное – освободить Крым. В противном случае Украина никогда не будет в безопасности.

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