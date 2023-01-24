В Крыму россияне мобилизуют в свои ряды украинцев, чтобы восполнить собственные потери

На временно оккупированных территориях Крыма захватчики продолжают проводить скрытую мобилизацию за счет местных жителей – граждан Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В частности, в городе Севастополь от 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери россии в так называемой "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота. Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличие водительского удостоверения", — говорится в сообщении.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, российский президент Владимир Путин не отменил указ о мобилизации в армию РФ, впрочем, официально объявить вторую волну он не может. В то же время личный состав постоянно набирают, а российская пропаганда нивелирует ценность жизни, пытаясь отправить больше мужчин на войну.

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