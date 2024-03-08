В Крыму россияне продолжают набирать людей в свою армию: кого агитируют

Во временно оккупированном Крыму захватчики агитируют местных вступать в ряды армии РФ. Более того, идти войной против Украины предлагают студентам.

Об этом пишет ЦНС.

"Агитаторы по военкомату осуществляют обход учебных заведений и предлагают вместо срочной службы заключить контракт, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт", — говорят в подполье.

Также агитацию проводят во время экскурсий. Кроме того, молодежь "загоняют" на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами.

Ранее в Крыму сообщали о стрельбе.

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