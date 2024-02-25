В Крыму российские наемники ЧВК "Медведь" жестоко избили посетителей кафе: видео

В ночь на 24 февраля пьяные боевики российской частной военной компании (ЧВК) "Медведь", некоторые из которых были в гражданской одежде, ворвались в кафе "Крепость" в оккупированном крымском поселке Черноморское.

Соответствующее видео публикуют в Telegram каналах и соцсетях.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как вооруженные люди жестоко избили гражданских посетителей кафе - как мужчин, так и женщин.

"Стреляли в воздух, били дубинками, добивали ногами", — описывают издевательство боевиков в комментарии к видео.

Сообщается, что ЧВК "Медведь" контролируется военной разведкой Генштаба российской армии (ранее известного как ГРУ).

В Крыму пьяные боевики российской ЧВК "Медведь" жестоко избили гражданских в кафе

Напомним, к временно оккупированному Джанкой в Крыму приехали российские военные, среди них – наемники ЧВК "Вагнер".

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