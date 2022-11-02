В Крыму российский Красный Крест украл украинское имущество

Российский Красный Крест украл имущество украинского общества в оккупированном Крыму, а Международная Федерация КК эти действия проигнорировала.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Украинское Общество Красного Креста имело в собственности на территории Крыма 10 помещений общей площадью 641 квадратный метр, а также 6 автомобилей и оргтехнику для работы персонала.

Все это имущество было захвачено Российским Красным Крестом с молчаливого согласия Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК), членами которых являются как украинское, так и российское общества.

"С 2014 года до сегодняшнего дня мы не видели ни публичного осуждения этой кражи, ни внутренней работы по возврату имущества Украинскому Обществу и компенсации стоимости недвижимого имущества", — отметил омбудсмен.

Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Лубинец обратился в Международную Федерацию с письмом, в котором просит объяснить "оккупацию" россиянами этого имущества. По состоянию на сегодняшний день ответа он не получил.

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"А учитывая тот факт, что я не получил ответ и на обращение о соответствии принципам Международного движения Красного Креста поддержки Российским Красным Крестом мобилизационной кампании, объявленной Путиным, то могу заключить, что финансовые взносы России в Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца более ценные, чем ценности организации", — предположил уполномоченный ВР.

Также он обратил внимание на вопрос, можно ли считать эти МФОКК признанием аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного Креста со всего мира.

Скандалы с Красным Крестом

Напомним, Российский Красный Крест собирает помощь семьям мобилизованных оккупантов. В МККК отметили, что национальные общества абсолютно независимы в своей деятельности и никоим образом не подчиняются и не отчитываются перед Международным комитетом.

Ранее Владимир Зеленский подверг критике МККК за то, что их миссия до сих пор не посетила украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.

Международный Комитет КХ ответил, что не может "насильно проникнуть" в колонию в Оленовке.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что представители Международного Комитета не появились на границе с оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация для обсуждения доступа к колонии в Оленовке.

Также супруга пленника рассказывала, что еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться.