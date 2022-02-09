В Крыму силовики на рассвете пришли с обысками к крымскотатарским активистам

В Крыму силовики на рассвете пришли с обысками к крымскотатарским активистам

Задержали четыре человека.

В аннексированном Крыму российские силовики утром 9 февраля провели обыски в домах четырех крымских татар.

Об этом сообщает правозащитный проект "Крымской солидарности".

Отмечается, что обыски начались в разных регионах полуострова на рассвете — в 04:00, а уже в 07:00 их задержали. На допрос в "управление Федеральной службы безопасности" забрали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева и Эрнеста Сейтосманова.

В момент обысков и задержания правозащитники и адвокаты не имели мобильной связи и не могли оказать помощь.

Правозащитники сообщают, что все четыре задержанных находились в поле зрения силовиков за свою общественную позицию. В частности, они поддерживали других оказавшихся в заключении крымских татар.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия завезла во временно оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, чтобы создать плацдарм для влияния в регионе. По данным секретаря СНБО, страна-агрессорка переселяет своих граждан в временно оккупированный украинский Крым для того, чтобы иметь влияние в регионе.

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