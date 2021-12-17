В Крыму силовики с обысками пришли к активисту: мужчину задержали

В Крыму силовики с обысками пришли к активисту: мужчину задержали

Нариман Ахметов постоянно посещал судебные заседания по делам крымских татар.

В пятницу около 06:00 в дом Наримана Ахметова в Старом Крыму на аннексированном полуострове пришли с обысками.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 декабря.

К мужчине пришли люди в камуфляже. Его забрали якобы в Симферополь для разговора и больше двух часов производили обыск в доме. Изъяли ли что-нибудь, пока неизвестно.

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По словам крымскотатарских активистов, Нариман Ахметов постоянно посещал судебные заседания по политически мотивированным делам крымских татар в Крыму и России, активно участвовал в общественных инициативах.

Сейчас правозащитник и адвокат пытаются установить место его нахождения. Обыски в оккупированном Крыму россияне проводят ежемесячно. Кроме того, едва ли не каждый раз заключены в тюрьму людей с проукраинской позицией. В настоящее время в российских тюрьмах несколько сотен украинских граждан.

Напомним, украинский политзаключенный Иван Яцкин, которого незаконно бросили за решетку в России на 11 лет, объявил голодовку. По его словам, Яцкин до сих пор находится "на этапе". С Краснодарского края его перевезли в СИЗО-1 города Саратова, которое печально известно пытками заключенных.