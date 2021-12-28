В Крыму силовики с обысками пришли к крымскотатарскому активисту

Обыски продолжаются.
Во вторник, 28 декабря, около 07:00 домой к 34-летнему Рустему Ибадлаеву в поселке Советское в аннексированном Крыму пришли около десятка человек в камуфляже.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 декабря.
Сам он вместе с женой и тремя детьми был дома. Обыск продолжается. Изъяли ли что-то силовики, пока неизвестно. Рядом с его домом сейчас собираются крымскотатарские активисты.
Подобные обыски в оккупированном Крыму россияне проводят ежемесячно. Едва ли не каждый раз заключены в тюрьму людей с проукраинской позицией. В настоящее время в российских тюрьмах несколько сотен украинских граждан.
Напомним, крымский татарин Нариман Аметов, задержанный российскими силовиками во время обыска, заявили о пытках. По словам Аметова, его избивали электрическим током, в конце концов заставили пройти полиграф и подписать документы о том, что у активиста нет никаких претензий к силовикам. Только после этого мужчину отпустили и приказали обо всем молчать.
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