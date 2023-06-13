В Крыму силовики задержали женщину за лозунг "Слава Украине!" во время празднования Дня РФ

В Севастополе женщину оштрафовали и заставили извиниться на камеру за лозунг "Слава Украине!".
Во временно оккупированном Севастополе, в Крыму, российские силовики задержали местную жительницу за лозунг "Слава Украине".
Об этом сообщает "Крым Реалии".
В день празднования "Дня России" в центральной части города на проспекте Октябрьской революции женщина выкрикивала лозунг "Слава Украине!", прохожие отвечали – "Героям слава!"
Женщину заставили извиниться на камеру, ей грозит штраф около 22 тыс. грн за дискредитацию армии РФ.
Напомним, окукпанты готовятся к обороне и массово покидают Крым.
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