В Крыму силовики задержали женщину за лозунг "Слава Украине!" во время празднования Дня РФ

В Севастополе женщину оштрафовали и заставили извиниться на камеру за лозунг "Слава Украине!".

Во временно оккупированном Севастополе, в Крыму, российские силовики задержали местную жительницу за лозунг "Слава Украине".

Об этом сообщает "Крым Реалии".

В день празднования "Дня России" в центральной части города на проспекте Октябрьской революции женщина выкрикивала лозунг "Слава Украине!", прохожие отвечали – "Героям слава!"

Женщину заставили извиниться на камеру, ей грозит штраф около 22 тыс. грн за дискредитацию армии РФ.

Напомним, окукпанты готовятся к обороне и массово покидают Крым.

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