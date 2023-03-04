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В Крыму снова "бавовна": взрывы прогремели вблизи временно оккупированного Симферополя

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2179
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму снова "бавовна": взрывы прогремели вблизи временно оккупированного Симферополя

Фото: Associated Press

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Там раздались взрывы вблизи Симферополя.

В субботу, 4 марта, во временно оккупированном районе Симферополя раздались взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По информации местных, на подлете в пгт Гвардейское Симферопольского района сработало ПВО окупантов. Там вроде бы сбили беспилотник.

Напомним, в Евпатории российские оккупанты по всему побережью начали рыть окопы. Местные жители сетуют на то, что приближающийся сезон отдыха военные РФ срывают.

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Дата публикации
Просмотры
2179
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