В Крыму снова "бавовна": взрывы прогремели вблизи временно оккупированного Симферополя

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Там раздались взрывы вблизи Симферополя.
В субботу, 4 марта, во временно оккупированном районе Симферополя раздались взрывы.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
По информации местных, на подлете в пгт Гвардейское Симферопольского района сработало ПВО окупантов. Там вроде бы сбили беспилотник.
Напомним, в Евпатории российские оккупанты по всему побережью начали рыть окопы. Местные жители сетуют на то, что приближающийся сезон отдыха военные РФ срывают.
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