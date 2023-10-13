В Крыму снова горячо: "морские малыши" атаковали орноморский флот РФ – обзор свежих событий

Новая спецоперация СБУ в Крыму поставила на уши всех. Гауляйтер пытался откреститься от атаки, однако получилось только хуже. Между тем, Украина готовит для россиян на временно-оккупированном полуострове новые сюрпризы.

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"Гори-гори ясно, чтобы не погасло"

У россиян снова случилась беда, но нам совсем не жалко. СБУ предупреждала, что спокойная жизнь в Крыму для россиян кончилась, СБУ держит слово.

На видео результат работы СБУ совместно с военно-морскими силами – горит российский "Буян-М". Этот корабль выпускал "калибры" по Украине. Местные телеграм-каналы сообщают, что взрыв был таким мощным, что люди услышали его в центре Севастополя, сработали даже сигнализации автомобилей.

Кроме этого, несколько дней назад был атакован и корабль "Павел Державин" и авторы всех подрывов – СБУ и ВМС Украины. Хотя накануне так называемые местные СМИ и телеграм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мине. Деталей спецоперации пока не раскрывают, но один из участников спецоперации инкогнито добавляет, что оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Не повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". СБУ предупреждает россиян – не нужно ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота".

В СБУ предупреждали

Напомним, летом СБУ предупреждала о том, что в разработке несколько спецопераций и обещала — россиянам в Крыму будет не сладко. Сказано – сделано и, вероятнее всего, это только разогрев. Кстати, об уничтоженном несколько дней назад корабль "Павел Державин". Во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 года корабль "усилил свое вооружение установленным на ЗПС зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ", и его ликвидация для оккупантов очень болезненна, ведь таких корветов на воде у них было всего четыре — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Сергей Котов" ну и собственно "Павел Державин".

За эту атаку перед людьми пытался как-то отовраться гауляйтер Развожаев, но получилось неважно. Ибо тогда что же это получается: была тренировка и уготована по "своим же"? Было бы, конечно, хорошо, если бы они друг друга перебили, но на этот раз им помогли.

В прошлый раз "морской малыш" дал прикурить россиянам в конце августа. Во время этой атаки на Крымский мост дронам СБУ удалось поразить десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG. Тогда у россиян горело хорошо, потому что поремонтировать эту штуку мало того, что просто ну мега дорого, так и негде, поэтому на восстановление могут уйти годы.

Впереди интересные сюрпризы

Над разработкой морских детей начали работать сразу после начала полномасштабного вторжения. К каким еще атакам могут быть они причастны, о которых раньше не говорилось, мы узнаем со временем. Но и это не все сюрпризы.

Антикризисный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть разработки собственных ракет с дальностью 750-1000 километров. Он отмечает, что Силы обороны Украины успешно управляют дронами дальнего радиуса действия, с помощью которых удавалось наносить удары по вражеским объектам даже в Подмосковье. Однако для того, чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с агрессором, нашим военным нужны и другие образцы оружия.

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