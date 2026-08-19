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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Крыму сообщают о дронах и взрывах: громко в Саках и Симферополе

Во временно оккупированном Крыму ночью было неспокойно: в Саках и Симферополе сообщали о беспилотниках, работе российской ПВО и мобильных огневых групп, а в районе ТЭС раздавались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Крым

Крым / © Жовта стрічка

Во временно оккупированном Крыму ночью сообщили о пролете беспилотников, стрельбе и работе российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ со ссылкой на своих агентов на полуострове .

По данным движения, в Саках была слышна стрельба мобильных огневых групп , которые, вероятно, пытались сбить беспилотники.

Впоследствии агенты «АТЕШ» сообщили о появлении дронов уже над Симферополем . В городе зафиксирована работа российской ПВО.

Также сообщается о взрывах в районе ТЭС . По информации партизан, взрывы там продолжались, параллельно работали мобильные огневые группы.

Информации о возможных попаданиях, повреждениях или пострадавших пока нет.

Оккупационные власти Крыма на момент публикации подробно ситуацию не комментировали.

ТСН.ua не может независимо подтвердить сообщение о последствиях атаки.

Напомним, Силы обороны Украины 10 августа атаковали нефтехимический комплекс «Тобольскнефтехим» в Тюменской области РФ. В Генштабе подтвердили поражение центральной газофракционирующей установки мощностью около 6,6 млн тонн сырья в год. Предприятие производит компоненты, которые используются для изготовления ракетного и авиационного горючего, материалов для дронов и бензина. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

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