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- Украина
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В Крыму сообщают о дронах и взрывах: громко в Саках и Симферополе
Во временно оккупированном Крыму ночью было неспокойно: в Саках и Симферополе сообщали о беспилотниках, работе российской ПВО и мобильных огневых групп, а в районе ТЭС раздавались взрывы.
Во временно оккупированном Крыму ночью сообщили о пролете беспилотников, стрельбе и работе российской противовоздушной обороны.
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ со ссылкой на своих агентов на полуострове .
По данным движения, в Саках была слышна стрельба мобильных огневых групп , которые, вероятно, пытались сбить беспилотники.
Впоследствии агенты «АТЕШ» сообщили о появлении дронов уже над Симферополем . В городе зафиксирована работа российской ПВО.
Также сообщается о взрывах в районе ТЭС . По информации партизан, взрывы там продолжались, параллельно работали мобильные огневые группы.
Информации о возможных попаданиях, повреждениях или пострадавших пока нет.
Оккупационные власти Крыма на момент публикации подробно ситуацию не комментировали.
ТСН.ua не может независимо подтвердить сообщение о последствиях атаки.
Напомним, Силы обороны Украины 10 августа атаковали нефтехимический комплекс «Тобольскнефтехим» в Тюменской области РФ. В Генштабе подтвердили поражение центральной газофракционирующей установки мощностью около 6,6 млн тонн сырья в год. Предприятие производит компоненты, которые используются для изготовления ракетного и авиационного горючего, материалов для дронов и бензина. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.