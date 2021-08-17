В Крыму сожгли Rolls-Royсе жены бывшего советника Путина стоимостью почти в полмиллиона долларов

В Крыму сожгли Rolls-Royсе жены бывшего советника Путина стоимостью почти в полмиллиона долларов

Машина сгорела полностью.

Неподалеку от Севастополя в ночь на 14 августа сгорел автомобиль Rolls-Royсе Cullinan, принадлежавший жене известного российского министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева. С 2012 по 2019 годы он был советником президента России Владимира Путина по экономическим вопросам.

Об этом сообщает Telegram - канал "Mash на волне".

Отмечается, что жена Глазьева Оксана находилась в апартаментах у поселка Ласпи. По информации полицейских, неизвестный молодой человек подошел к машине, поставил на нее канистру и поджег. Машина сгорела полностью.

Сейчас преступника разыскивают. Возбуждено дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Стоимость сгоревшего Rolls-Royсе оценивается в 31 млн рублей ($ 421 854 тыс.).

Напомним:

В Германии неизвестные сожгли автомобиль сотрудника посольства Польши в Берлине . Авто сгорело в ночь на 23 февраля.

. Авто сгорело в ночь на 23 февраля. А у сотрудника посольства Нидерландов в Украине неизвестные украли велосипед, который стоял под зданием НАБУ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку