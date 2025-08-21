- Дата публикации
В Крыму ССО ударили по вражескому поезду с горючим: какой результат
Своей атакой ССО усложнили российской армии обеспечение южной группировки войск.
Силы спецопераций ВСУ поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами вблизи оккупированного Джанкоя в Крыму.
Об этом сообщили в телеграм-канале ССО.
Украинские силы спецопераций в ночь на 21 августа провели специальные действия вблизи железнодорожной станции «Джанкой». Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.
Вследствие этого ССО усложнили врагу обеспечение южной группировки его войск.
Заметим, в России возник дефицит топлива и на АЗС страны образовались длинные очереди за бензином. Этот факт накануне зафиксировали на видео. На проблемы с топливом также жалуются в оккупированном россиянами Крыму и захваченной части Запорожской области. Тем временем власть пытается оправдываться.
К слову, в ночь на 21 августа под оккупированным Севастополем в районе Фиолента прогремели два сильных взрыва. Впоследствии стало известно о взрыве и пожаре в микрорайоне Казачка.