ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
659
Время на прочтение
1 мин

В Крыму ССО ударили по вражескому поезду с горючим: какой результат

Своей атакой ССО усложнили российской армии обеспечение южной группировки войск.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атакованный российский поезд с горюче-смазочными материалами

Атакованный российский поезд с горюче-смазочными материалами / © Силы специальных операций ВСУ

Дополнено новыми материалами

Силы спецопераций ВСУ поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами вблизи оккупированного Джанкоя в Крыму.

Об этом сообщили в телеграм-канале ССО.

Украинские силы спецопераций в ночь на 21 августа провели специальные действия вблизи железнодорожной станции «Джанкой». Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

Вследствие этого ССО усложнили врагу обеспечение южной группировки его войск.

Заметим, в России возник дефицит топлива и на АЗС страны образовались длинные очереди за бензином. Этот факт накануне зафиксировали на видео. На проблемы с топливом также жалуются в оккупированном россиянами Крыму и захваченной части Запорожской области. Тем временем власть пытается оправдываться.

К слову, в ночь на 21 августа под оккупированным Севастополем в районе Фиолента прогремели два сильных взрыва. Впоследствии стало известно о взрыве и пожаре в микрорайоне Казачка.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie