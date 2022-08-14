В Крыму становится все жарче: в авто туристов из РФ во время отдыха прилетел снаряд из полигона (видео)

Во временно оккупированном РФ Крыму становится все жарче. В автомобиль туристов из России, приехавших отдохнуть на украинский полуостров, прилетел снаряд.

Как утверждают туристы, снаряд прилетел с полигона, расположенного недалеко от курортного городка.

Соответствующее опубликовал журналист ТСН Андрей Цаплиенко в телеграммах.

На кадрах видно, что в результате попадания снаряда поврежден автомобиль. Посредине авто, куда попал сняряд – огромная щель. Также из-за удара в авто выбиты все окна. В момент попадания в машине никого не было. На видеозаписи слышно, как мужчина рассказывает, что приехал отдохнуть на море в Крым на автомобиле и оставь его недалеко от места отдыха.

Как слышно на видео, такого российский турист не ожидал и шокирован инцидентом, случившимся в оккупированном страной-террористкой Крыму.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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