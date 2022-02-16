В Крыму "суд" бросил за решетку журналиста "Радио Свобода": Офис президента обратился к мировому сообществу за помощью

В Крыму "суд" бросил за решетку журналиста "Радио Свобода": Офис президента обратился к мировому сообществу за помощью

В ОП уверены, что украинского журналиста бросили за решетку "по надуманным обвинениям".

В Офисе президента осудили незаконный приговор так называемого "суда" в оккупированном Крыму, заключившего в тюрьму украинского корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Официальный комментарий опубликован на официальной странице главы государства.

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На Банковой уверены, что украинского журналиста бросили за решетку "по надуманным обвинениям", поскольку других способов уничтожать свободу слова в Крыму нет.

"Не имея возможности покорить украинский народ, российские власти пытаются уничтожить какие-либо проявления свободомыслия, свободы слова и общественной активности украинцев на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

В Офисе президента призывают мировое сообщество интенсифицировать усилия для увольнения журналиста и всех незаконно осужденных граждан Украины оккупационными властями. "Мы непременно освободим всех незаконно осужденных украинцев и вернем наши территории в Крыму и на Донбассе", — подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Напомним, так называемый "суд" в Крыму незаконно осудил на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на 110 тысяч российских рублей корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Владислав Есипенко 10 марта задержан в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он является фрилансером "Радио Свобода". Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, проходившей в Симферополе.

В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.

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