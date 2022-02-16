В Крыму "суд" бросил за решетку журналиста "Радио Свобода": Офис президента обратился к мировому сообществу за помощью

В ОП уверены, что украинского журналиста бросили за решетку "по надуманным обвинениям".
В Офисе президента осудили незаконный приговор так называемого "суда" в оккупированном Крыму, заключившего в тюрьму украинского корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко.
Официальный комментарий опубликован на официальной странице главы государства.
На Банковой уверены, что украинского журналиста бросили за решетку "по надуманным обвинениям", поскольку других способов уничтожать свободу слова в Крыму нет.
"Не имея возможности покорить украинский народ, российские власти пытаются уничтожить какие-либо проявления свободомыслия, свободы слова и общественной активности украинцев на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.
В Офисе президента призывают мировое сообщество интенсифицировать усилия для увольнения журналиста и всех незаконно осужденных граждан Украины оккупационными властями. "Мы непременно освободим всех незаконно осужденных украинцев и вернем наши территории в Крыму и на Донбассе", — подчеркнули в пресс-службе главы государства.
Напомним, так называемый "суд" в Крыму незаконно осудил на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на 110 тысяч российских рублей корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко.
Владислав Есипенко 10 марта задержан в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он является фрилансером "Радио Свобода". Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, проходившей в Симферополе.
В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.
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