В Крыму сжигают флаги российских окупантов (фото, видео)

Активисты протестуют против российской оккупации полуострова и выборов, проводимых коллаборантами.

Во время незаконных региональных выборов, проводимых Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины, в административной столице Крыма городе Симферополе срывают российские флаги с избирательных участков. После этого активисты их сжигают.

Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале движения "Жовта стрічка".

“Этим тряпкам не место на нашей украинской земле. Крым – это Украина!” — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Активисты во временно оккупированном Крыму подчеркнули, что продолжают бороться, продолжают бойкотировать незаконные выборы под дулами российских оккупантов и ждут ВСУ.

В Крыму сжигают флаги российских окупантов

Напомним, Россия организовала голосование на региональных выборах в РФ на временно оккупированных территориях Украины. При этом российская избирательная комиссия назначила псевдовыборы на территориях, которые ВСУ давно освободили.

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