В Крыму такси столкнулось с поездом: среди погибших мать с детьми (видео)

В результате аварии погибли четыре человека.
В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма легковой автомобиль такси столкнулся с пассажирским поездом в результате чего погибли четыре человека, в том числе дети.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
В результате столкновения пассажирского поезда "Севастополь — Санкт-Петербург" и автомобиля погибли четыре человека — таксист и его пассажиры — мать с двумя дочерьми.
ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе села Вильне Джанкойского района.
По версии следствия таксист, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный сигнал светофора.
По сообщениям местных СМИ, пассажирами были Лемара М. и две дочери Левиза (13 лет) и Сельвира (18 лет). По тем же данным, погиб 58-летний водитель такси Байсер З.
Напомним, в Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус (фото, видео).
Читайте также: