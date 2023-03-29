В Крыму такси столкнулось с поездом: среди погибших мать с детьми (видео)

В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма легковой автомобиль такси столкнулся с пассажирским поездом в результате чего погибли четыре человека, в том числе дети.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В результате столкновения пассажирского поезда "Севастополь — Санкт-Петербург" и автомобиля погибли четыре человека — таксист и его пассажиры — мать с двумя дочерьми.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе села Вильне Джанкойского района.

По версии следствия таксист, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный сигнал светофора.

По сообщениям местных СМИ, пассажирами были Лемара М. и две дочери Левиза (13 лет) и Сельвира (18 лет). По тем же данным, погиб 58-летний водитель такси Байсер З.

Напомним, в Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус (фото, видео).

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