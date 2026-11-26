Блэкаут в Крыму / © Reuters

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Во временно оккупированном Крыму произошел тотальный блекаут — полуостров полностью остался без электроснабжения. Причиной называют масштабную аварию, произошедшую за его пределами.

Об этом сообщает оккупационное предприятие «Крымэнерго».

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По информации энергетиков, отключение света было зафиксировано по всему полуострову.

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В компании утверждают, что сбой в энергосистеме возник из-за аварийной ситуации, которая произошла «за пределами полуострова», однако никаких подробностей относительно места инцидента или масштабов повреждений пока не раскрывают.

Пока специалисты якобы работают над выяснением обстоятельств и восстановлением питания, сроки возврата электроэнергии потребителям не называют.

Напомним, 2 ноября украинские ударные беспилотные летательные аппараты впервые после паузы массово атаковали объекты российских захватчиков в оккупированном с 2014 года Крыму. Новостной телеграмм-канал «Крымский ветер» сообщил, что после мощных взрывов произошли тотальные блекауты в городах Симферополь, Севастополь и Керчь.

В августе в оккупированном Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света оставались Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосия и ряд других населенных пунктов.

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