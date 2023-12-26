В Крыму уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск" — Воздушные силы (видео)

Командующий воздушными силами поблагодарил пилотов и всех причастных за работу.

В Воздушных силах сообщили, что силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

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Об этом говорится в сообщении командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении.

Кроме того, командующий поблагодарил пилотов воздушных сил и всех причастных за проделанную филигранную работу.

Отметим, что оппозиционные крымские СМИ сообщают, что было уничтожено судно, которое привезло в оккупированный полуостров боеприпасы из Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что в порту оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря прогремел мощный взрыв, после чего загорелся пожар.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Крыму кафиры вербуют население с помощью курсов операторов беспилотников.

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