В Крыму уничтожена российская станция РЭБ: детали от ГУР (видео)

Столб дыма

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Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Мурманск-БН. Операцию провели вблизи мыса Фиолент.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По информации ГУР, в ночь на 27 июля подразделения Департамента беспилотных систем выследили и нанесли удар по станции комплекса РЭБ «Мурманск-БН», которую российские военные развернули вблизи мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму.

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В разведке отметили, что береговой комплекс «Мурманск-БН» предназначен для ведения радиоэлектронной разведки, перехвата и подавления сигналов в коротковолновом диапазоне. Заявленная дальность его работы составляет 5 тысяч километров.

Ранее бойцы ГУР в оккупированном Крыму поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Спецназовцы ликвидировали пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса. В ведомстве обнародовали яркие кадры, свидетельствующие об эффективной работе наших защитников.

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