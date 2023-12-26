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В Крыму уничтожили российский корабль, появился текст закона о мобилизации: главные новости ночи 26 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3872
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму уничтожили российский корабль, появился текст закона о мобилизации: главные новости ночи 26 декабря 2023 года

Взрыв в Феодосийском порту

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • На юге объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
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Дата публикации
Просмотры
3872
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