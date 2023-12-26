В Крыму уничтожили российский корабль, появился текст закона о мобилизации: главные новости ночи 26 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Крыму уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск" — Воздушные силы (видео) Читать далее –>
- На юге объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
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