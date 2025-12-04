В Крыму уничтожили российский многоцелевой истребитель: подробности от ГУР

"Призраки" ГУР уничтожили вражеский истребитель МиГ-29 в Крыму / © ГУР Минобороны

Реклама

Сегодня, 4 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины «Призраки» провело успешную операцию, поразив сразу две важные военные цели.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Как сообщили в ГУР МО Украины, целью стал российский многоцелевой истребитель МиГ-29, находившийся на военном аэродроме Кача.

Реклама

«В эту же ночь под удар Призрак попал и аэродромный радиолокационный комплекс Иртыш вблизи временно оккупированного Симферополя», — отметили в ГУР.

Также добавили, что эта операция является частью системной работы спецподразделений ГУР, направленной на ослабление противовоздушной обороны российских войск на полуострове. Украинские разведчики регулярно уничтожают радары и зенитные комплексы, а нынешняя атака включает поражение истребительной авиации Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага — военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в Оренбургской области РФ, вблизи города Ясне, 28 ноября произошла авария при запуске ракеты. Через несколько секунд после старта она резко потеряла тягу, упала и взорвалась, образовав в небе характерное фиолетовое облако.