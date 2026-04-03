В Крыму в авиакатастрофу попал еще один российский самолет: первые подробности

Российский истребитель Су-30 / © job-sbu.org

Дополнено новыми материалами

В оккупированном Крыму разбился российский истребитель Су-30. Это уже второй случай падения военной авиации РФ на полуострове за последнюю неделю.

Об авиакатастрофе сообщило Минобороны России.

Самолет Су-30, разбившийся на полуострове, выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж катапультировался. Летчиков эвакуировала наземная поисково-спасательная служба.

Зуметим, что это уже второй случай за неделю, когда в Крыму терпит крушение вражеский самолет.

Так, накануне на полуострове разбился российский самолет Ан-26: погибли все 29 человек на борту. Катастрофа произошла во время планового полета, среди погибших — 6 членов экипажа и 23 пассажира. Минобороны РФ предварительной причиной назвало техническую неисправность, отрицая огневое воздействие на судно.

Во время авиакатастрофы Ан-26 погиб генерал-лейтенант Александр Отрощенко, командир авиакорпуса Северного флота РФ и экс-командующий 45-й армии ВВС и ПВО. Вместе с ним на борту находились шестеро офицеров штаба Северного флота, их должности не разглашаются.

В то же время вечером 31 марта в российских пабликах появились сообщения о вероятной потере истребителя-бомбардировщика Су-34.