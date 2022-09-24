В Крыму в телеэфир запустили ролик с Зеленским, где тот призывает мобилизованных сдаваться в плен

В телеэфир в оккупированном Крыму запустили видеозапись с обращением президента Украины Владимира Зеленского. В ролике он призвал мобилизованных российских военных сдаваться в плен или убегать.

Заметим, что видео транслировалось на "Первом канале" России.

Соответствующий ролик выложили и в Сеть.

"Объясню на русском по-русски то, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации. Пусть не массовые, но они были и есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальные настроения в регионах России. Мы видим, что люди понимают, что их просто бросили. Бросили на смерть", – говорит в видеообращении Зеленский.

На видео также показаны кадры с мертвыми российскими военными, погибшими в Украине. На кадры наложена аудиозапись речи президента РФ Владимира Путина, в которой тот объявляет "частичную" мобилизацию. На ролике показаны и видео протестов в российских городах и их силовой разгон.

После этого Зеленский говорит: "Протестуйте, боритесь, бегите или сдавайтесь в украинский плен".

В видео с президентом он также призывает жителей оккупированных территорий Украины беречь свои жизни, помогать уничтожать оккупантов, прятаться от российской мобилизации и пытаться выехать на свободную территорию.

Внимание! Видео 18+

Напомним, 24 сентября Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс: теперь за дезертирство или неявку на службу светит до 10 лет тюрьмы.

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