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- Украина
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В Крыму важный объект энергетики вышел из строя после удара: спутниковые фото
После атаки Сакская ТЭЦ серьезно повреждена.
ТЭЦ во временно оккупированных Саках (Крым) получила серьезные повреждения после атаки 28 июня.
Об этом свидетельствуют спутниковые фото, опубликованные Телеграмм-каналом ”Крымский ветер”.
Из снимков видно, что главный корпус станции полностью выгорел, один топливный резервуар уничтожен, а еще один поврежден.
«Дым из труб не виден, теплоэлектроцентраль не работает», — говорится в сообщении.
Заметим, что Сакская теплоэлектроцентраль снабжает Саки основной частью тепла. Мощность составляет 149,4 МВт, а тепловая — 138 Гкал/час. После атаки в городе Саки и Сакском районе были введены графики отключения света.
Напомним, ночью против 28 июня в оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Атакована Сакская ТЭЦ, расположенная возле города Саки. В районе объекта в течение часа прогремели 16 взрывов, после чего местные жители заметили зарево и дым.
После прилетов на энергообъекте возник пожар. Возгорание произошло в районе резервуаров с топливом.