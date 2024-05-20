В Крыму, вероятно, затонул носитель "Калибров" после удара ВСУ

Во временно оккупированном Севастополе во время ракетного удара, вероятно, был поражен корабль ВМФ России "Циклон", являющийся носителем ракет "Калибр".

Об этом сообщает Телеграмм-канал " Крымский ветер " со ссылкой на свою мониторинговую группу.

Мониторинговая группа сообщает, что корабль исчез после обстрела.

"Сегодня у Куриной пристани, рядом с которой был нанесен ракетный удар, находился корабль длиной 70-75 метров, сообщает мониторинговая группа… После обеда корабля здесь уже не было", — говорится в сообщении.

Издание предполагает, что под удар попал именно ракетный катер "Циклон". Это судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сделала Крым непригодным для российских войск.

Кроме того, мы ранее информировали, что после атаки на военный аэродром в Джанкое россияне до сих пор не вывезли металлолом.

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