В Крыму — воздушная тревога: Арестович прокомментировал "хлопок" в Керчи, Севастополе и Белгородской области

Советник главы Офиса Алексей Арестович прокомментировал серию взрывов в аннексированном Крыму и Белгородской области, которые раздаются поздно вечером 18 августа.

По словам Арестовича, на территории полуострова Крым слышны сирены воздушной тревоги, о чем раньше писали в местных пабликах.

Об этом советник председателя сообщил в Сети.

"Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты.

Воздушная тревога в Керчи.

Воздушная тревога в Севастополе.

В Белгородской области взрываются составы армейского уровня (20-й армии), воюющего на Изюмском направлении.

Как Вы понимаете – мы здесь ни при чем. Курить меньше надо ”, – написал Арестович.

Заметим, в приложении "Воздушная тревога" появилось сообщение, что в Севастополе раздается сирена. Согласно сообщениям в СМИ, тревога началась в 23:09 и уже длится 23 мин.

Напомним, в последнее время в аннексированном Крыму стало неспокойно. В августе в разных районах оккупированного полуострова произошел "хлопок" на военных объектах РФ. Поздним вечером четверга, 18 августа, в Керчи местные сообщают о по меньшей мере два взрыва. По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.

Также о мощных взрывах сообщается в районе авиабазы "Бельбек". Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в комментарии российским пропагандистам заявил, что якобы в районе "Бельбека" был сбит беспилотник.

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