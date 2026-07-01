В Крыму возле Феодосии вспыхнул пожар после взрывов: спутники NASA зафиксировали возгорание

Пожар в Феодосии

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Спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал очаг пожара к северу от Феодосии во временно оккупированном Крыму . Возгорание произошло в районе трассы Е-97.

До этого местные жители сообщали о серии взрывов в этом районе. Официальной информации от оккупационных властей о причинах инцидента пока нет.

О событии сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova_plus , обнародовавший информацию о пожаре и геолокации возгорания. По предварительным данным, огонь вспыхнул недалеко от стратегически важной транспортной артерии.

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Стоит отметить, что система NASA FIRMS позволяет в режиме близком к реальному времени отслеживать тепловые аномалии и масштабные пожары из-за спутниковых данных. В последние недели на территории оккупированного Крыма регулярно фиксируют взрывы, атаки дронов и возгорания на военных и логистических объектах.

Напомним, в ночь на 28 июня в оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Атакована Сакская ТЭЦ, расположенная возле города Саки. В районе объекта в течение часа прогремели 16 взрывов, после чего местные жители заметили зарево и дым.

После прилетов на энергообъекте возник пожар. Возгорание произошло в районе резервуаров с топливом.

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