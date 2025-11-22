- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
В Крыму всю ночь раздавались взрывы: атаки на несколько районов и зарево в небе
Ночью в оккупированном Крыму фиксировали серию громких взрывов, пролеты дронов, стрельбу российского ПВО и вероятные попадания в объекты инфраструктуры в разных районах полуострова.
В ночь на 22 ноября 2025 года в разных частях временно оккупированного Крыма местные жители массово сообщали о пролетах беспилотников, работе российской ПВО, стрельбе и взрывах.
По данным свидетелей в соцсетях:
Гвардейское. Жители слышали пролет дрона и интенсивную стрельбу российского ПВО. Позже сообщали о десяти взрывах.
Симферополь. В районе ГРЭС произошел громкий взрыв, похожий на попадание. Видно было зарево. Впоследствии прогремели еще несколько взрывов в разных частях города. Около 00:45 — взрыв возле ГРЭС, в 00:50 туда прибыла скорая. В 01.00 жители слышали новый взрыв в северо-западной части города. Также сообщали о стрельбе и взрывах в районе аэропорта.
Армянск. Свидетели сообщили о 6-7 взрывах в городе.
Красноперекопск. В районе Крымского содового завода и подстанции Красноперекопск-220 кВ было слышно 5–6 взрывов, а также стрельбу из стрелкового и крупнокалиберного оружия. По данным подписчиков, подстанция могла стать целью атаки, как и предприятие.
По предварительным данным, удары могли быть направлены по объектам инфраструктуры окупантов, однако официальной информации российская сторона не обнародовала.
Информация уточняется.
Напомним, что ранее в Крыму раздавались взрывы: сообщали о "хлопке" в Феодосии и у аэродрома .