В Крыму всю ночь раздавались взрывы: атаки на несколько районов и зарево в небе

Крым / © из соцсетей

Реклама

В ночь на 22 ноября 2025 года в разных частях временно оккупированного Крыма местные жители массово сообщали о пролетах беспилотников, работе российской ПВО, стрельбе и взрывах.

По данным свидетелей в соцсетях:

Гвардейское. Жители слышали пролет дрона и интенсивную стрельбу российского ПВО. Позже сообщали о десяти взрывах.

Симферополь. В районе ГРЭС произошел громкий взрыв, похожий на попадание. Видно было зарево. Впоследствии прогремели еще несколько взрывов в разных частях города. Около 00:45 — взрыв возле ГРЭС, в 00:50 туда прибыла скорая. В 01.00 жители слышали новый взрыв в северо-западной части города. Также сообщали о стрельбе и взрывах в районе аэропорта.

Армянск. Свидетели сообщили о 6-7 взрывах в городе.

Красноперекопск. В районе Крымского содового завода и подстанции Красноперекопск-220 кВ было слышно 5–6 взрывов, а также стрельбу из стрелкового и крупнокалиберного оружия. По данным подписчиков, подстанция могла стать целью атаки, как и предприятие.

По предварительным данным, удары могли быть направлены по объектам инфраструктуры окупантов, однако официальной информации российская сторона не обнародовала.

Реклама

Информация уточняется.

Напомним, что ранее в Крыму раздавались взрывы: сообщали о "хлопке" в Феодосии и у аэродрома .