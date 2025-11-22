ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

В Крыму всю ночь раздавались взрывы: атаки на несколько районов и зарево в небе

Ночью в оккупированном Крыму фиксировали серию громких взрывов, пролеты дронов, стрельбу российского ПВО и вероятные попадания в объекты инфраструктуры в разных районах полуострова.

Крым

Крым / © из соцсетей

В ночь на 22 ноября 2025 года в разных частях временно оккупированного Крыма местные жители массово сообщали о пролетах беспилотников, работе российской ПВО, стрельбе и взрывах.

По данным свидетелей в соцсетях:

  • Гвардейское. Жители слышали пролет дрона и интенсивную стрельбу российского ПВО. Позже сообщали о десяти взрывах.

  • Симферополь. В районе ГРЭС произошел громкий взрыв, похожий на попадание. Видно было зарево. Впоследствии прогремели еще несколько взрывов в разных частях города. Около 00:45 — взрыв возле ГРЭС, в 00:50 туда прибыла скорая. В 01.00 жители слышали новый взрыв в северо-западной части города. Также сообщали о стрельбе и взрывах в районе аэропорта.

  • Армянск. Свидетели сообщили о 6-7 взрывах в городе.

  • Красноперекопск. В районе Крымского содового завода и подстанции Красноперекопск-220 кВ было слышно 5–6 взрывов, а также стрельбу из стрелкового и крупнокалиберного оружия. По данным подписчиков, подстанция могла стать целью атаки, как и предприятие.

По предварительным данным, удары могли быть направлены по объектам инфраструктуры окупантов, однако официальной информации российская сторона не обнародовала.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее в Крыму раздавались взрывы: сообщали о "хлопке" в Феодосии и у аэродрома .

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie