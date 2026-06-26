В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации

Оккупированная Ялта / © Pixabay

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В оккупированном Крыму российские «власти» ввели режим чрезвычайной ситуации. Захватчики объяснили это решение потребностью в оперативном урегулировании экономических вопросов.

Об этом сообщил гауляйтер Сергей Аксенов.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал гауляйтер в Сети.

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Такое решение Аксенов загадочно объяснил необходимостью «упорядочения вопросов экономического характера». Он утверждает, что правовой режим ЧС позволяет очень оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.

Какая ситуация в Крыму сейчас — последние новости

Из-за массового побега из Крыма 26 июня на Керченском мосту образовались 15-километровые пробки: перед пунктами осмотра застряли почти 2000 авто, время ожидания достигает пяти часов. Движение по мосту периодически перекрывают, а водителям напоминают о лимитах на перевозку жидкостей.

В этот же день стало известно, что СБУ успешно атаковала дронами российские военные объекты в оккупированной Керчи: на судостроительном заводе «Залив» вспыхнули пожары на двух кабельных кораблях «Волга» и «Вятка» и пароме «Петропавловск», а также была уничтожена радиолокационная станция комплекса С-400, прикрывавшего пролив.

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