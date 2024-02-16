В Крыму взвился украинский флаг (фото)

Движение "Жовта Стрічка" поздравило Украину с Днем единения.
В оккупированном Крыму активисты движения "Жовта Стрічка" подняли флаг Украины на подножии горы Чатыр-Даг.
Об этом сообщили в телеграм-канале движения.
Активисты движения "Жовта Стрічка" сообщили, что подняли украинский флаг на подножии Чатыр-Дага. Из соображений безопасности для активистов флаг был поднят раньше, но все еще остается там.
"Крым – это Украина! И никакие фейковые выборы, паспортизация, насильственная мобилизация не помогут рашистам. С Днем Единения, Украина!" – подчеркнули активисты.
Напомним, 16 февраля Украина празднует День единения, который президент Владимир Зеленский учредил в 2022 году на фоне предупреждений о возможной войне.
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Кстати, 13 февраля стало известно, что бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты подняли украинский флаг на водонапорной башне в Крынках на левобережье Херсонщины.
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