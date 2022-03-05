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В Крыму задержали активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева

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В Крыму задержали активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева

Здесь активно проводятся спецоперации против коренного крымскотатарского народа.

Активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева задержали в Крыму. Об этом сообщили в Крымскотатарском ресурсном центре.

"В то время как российский оккупант разрушает все на своем пути, сметая города бомбами, запугивая и убивая гражданское население на материковой Украине, репрессивный каток в оккупированном Крыму не останавливается ни на минуту", - сообщил глава центра Эскендер Бариев.

В оккупированном Крыму активно проводятся спецоперации против коренного крымскотатарского народа: обыски, задержания, выдают предостережения, продолжаются суды.

Так, прошли два обыска и задержания активистов крымскотатарского национального движения:

  • первый - в Бахчисарае в доме крымского татарина Эмиля Эмирова, которого, по словам его супруги, обвинили в «государственной измене и связях с украинскими агентами». Как известно, мужчина работал заместителем начальника акционерного общества «Крымтелеком»;
  • вторым задержанным оказался 62-летний житель Новоалексеевки - крымский татарин Насрулла Сейдалиев, который был задержан силовиками по обвинению в участии в «незаконном» в РФ формировании - батальоне им. Номана Челебиджихана.

Насруллу Сейдалиева задержали в Симферополе по обвинению в части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

Также сегодня в так называемом Верховном суде Крыма состоялось два судебных заседания, в ходе которых осуществилось избрание меры пресечения представителям коренного крымскотатарского народа Марлену Мустафаеву и Аметхану Абдулвапову.

"Продолжается судилище над I заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джеляловым и братьями Ахтемовыми Асаном и Азизом, в котором лжесвидетели уже путаются в собственных показаниях", - сообщил активист.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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