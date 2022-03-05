В Крыму задержали активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева

В Крыму задержали активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева

Здесь активно проводятся спецоперации против коренного крымскотатарского народа.

Активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева задержали в Крыму. Об этом сообщили в Крымскотатарском ресурсном центре.

"В то время как российский оккупант разрушает все на своем пути, сметая города бомбами, запугивая и убивая гражданское население на материковой Украине, репрессивный каток в оккупированном Крыму не останавливается ни на минуту", - сообщил глава центра Эскендер Бариев.

В оккупированном Крыму активно проводятся спецоперации против коренного крымскотатарского народа: обыски, задержания, выдают предостережения, продолжаются суды.

Так, прошли два обыска и задержания активистов крымскотатарского национального движения:

первый - в Бахчисарае в доме крымского татарина Эмиля Эмирова, которого, по словам его супруги, обвинили в «государственной измене и связях с украинскими агентами». Как известно, мужчина работал заместителем начальника акционерного общества «Крымтелеком»;

вторым задержанным оказался 62-летний житель Новоалексеевки - крымский татарин Насрулла Сейдалиев, который был задержан силовиками по обвинению в участии в «незаконном» в РФ формировании - батальоне им. Номана Челебиджихана.

Насруллу Сейдалиева задержали в Симферополе по обвинению в части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

Также сегодня в так называемом Верховном суде Крыма состоялось два судебных заседания, в ходе которых осуществилось избрание меры пресечения представителям коренного крымскотатарского народа Марлену Мустафаеву и Аметхану Абдулвапову.

"Продолжается судилище над I заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джеляловым и братьями Ахтемовыми Асаном и Азизом, в котором лжесвидетели уже путаются в собственных показаниях", - сообщил активист.