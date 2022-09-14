В оккупированном россиянами Крыму арестовали участников свадьбы, на которой исполняли песню "Красная калина".

В Крыму задержали участников свадьбы, на которой исполняли песню "Красная калина". За решетку отправили шестерых граждан.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Как стало известно, на полуострове отправили под административный арест от пяти до 15 суток шестерых граждан, которые на свадьбе танцевали под песню “Красная калина”. Кроме того, им нужно выплатить 50 тысяч рублей. Такой приговор вынес так называемый "Бахчисарайский районный суд".

Также на четырех участников праздника составлены протоколы за “гимн запрещенной в РФ организации “Азов”. так называемый "вице-премьер правительства Крыма" Михаил Назаров заявил, что количество привлеченных к ответственности увеличится.

Напомним, что на Днепропетровщине мужчина в квартире многоэтажки взорвал гранату: есть раненые.

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