В Крыму зафиксировали серию пожаров у энергообъектов и позиции С-400: мониторинговые каналы сообщают о новых атаках

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По данным мониторинговых каналов , система NASA FIRMS зафиксировала пожары сразу в нескольких районах временно оккупированного Крыма .

В частности, очаги возгорания были обнаружены на территории подстанции 110 кВ «Саки», а также, вероятно, вблизи железнодорожной станции. Еще один пожар зафиксирован в районе подстанции 330 кВ «Западно-Крымская», которая, по предварительным сообщениям, могла снова оказаться под атакой. Кроме того, возгорание обнаружили неподалеку от известной позиции российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Также сообщается о пожаре в акватории к северу от Керчи. Мониторинговые каналы предполагают, что под ударом могло оказаться судно, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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Кроме этого, по информации мониторинговых ресурсов, атаки подверглась автозаправочной станции во временно оккупированном Мелитополе. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших отсутствуют.

Официальных заявлений российских оккупационных властей относительно причин возникновения пожаров и последствий возможных ударов на момент публикации не последовало.

Ранее мы сообщали, что в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей , установив рекорд по эффективности боевой работы. Основной акцент был на уничтожении логистики противника: складов, транспорта и маршрутов снабжения. За месяц украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тысяч российских окупантов. Также в июне зафиксировано рекордное количество пораженной артиллерии, перехвачено 49 575 вражеских дронов и установлен самый высокий показатель по уничтожению автомобильной и мототехники РФ.

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