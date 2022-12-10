В Крыму загорелась казарма с мобилизованными россиянами: видео масштабного пожара

В казарме находились от нескольких сотен до тысяч мобилизованных в оккупационную армию.
В оккупированном Крыму в пгт Советское 10 декабря вспыхнул масштабный пожар в здании, где разместили мобилизованных на войну против Украины россиян.
Об этом сообщает Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".
В Сети также опубликованы видеозаписи с места инцидента. На них зафиксировано, как пламя охватило большую площадь здания и поднимается на несколько десятков метров вверх.
"Или что-то прилетело, или воины напились, на*уй", – говорит в ролике его автор.
По разным данным, в здании были размещены от нескольких сотен до нескольких тысяч мобилизованных россиян. Пока неизвестно о количестве погибших и пострадавших.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, в центре Севастополя 8 декабря раздался сильный взрыв, которому предшествовал похожий на запуск ракеты звук. Местные сообщили, что в районах Стрелковой бухты и Летчиков в результате взрыва сработала автомобильная сигнализация.
Заметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выразил убеждение, что весной 2023 года ВСУ освободят Луганск, Донецк и Севастополь.
Читайте также: