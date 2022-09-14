В Крыму закрыли ресторан, где на свадьбе звучала "Червона калина"

Во временно оккупированном Бахчисарае перестало работать заведение, в котором для гостей включили украинскую патриотическую песню.

После опубликованного видео из бахчисарайского ресторана Арпат, в котором на свадьбе местных жителей включили песню "Ой, у лузі червона калина", заведение прекратило работать.

Как сообщает "Лента новостей Крыма", представитель оккупационной администрации города Арсен Аблаев в комментарии телеканалу "Миллетт" объяснил его закрытие необходимостью провести проверки.

По словам Аблаева, будут собирать информацию об этом случае и проводить проверки "соответствующие службы", которые "дадут оценку этой ситуации, как относительно [ресторана], так и всех лиц, принимавших участие в этом мероприятии".

Решение о необходимости полного закрытия "Арпата" еще не принято. Однако представитель оккупационной администрации уже заявил, что такая ситуация и проведение мероприятий в таком формате в настоящее время не уместны, очевидно, имея в виду военные действия, которые ведет РФ против Украины.

Как сообщалось, видео со свадьбы, которая состоялась 10 сентября в ресторане "Арпат", опубликовали российские телеграмм-каналы. На нем видно, как гости танцуют под песню, ставшую символом сопротивления Украины после начала войны. Затем появилось покаянное видео диджея Ахтема Гемеджи, включившего украинскую песню на свадьбе в ресторане.

12 сентября глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов угрожал уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни" на публичных мероприятиях. При этом он подчеркнул, что речь идет об уголовной ответственности, увольнении с работы и закрытии бизнеса.

Напомним, ранее в Беларуси местную певицу Мэрием Геру Герасименко задержали после того, как во время своего выступления в центре Минска возле бара "Банки-бутылки" исполнила треки знаменитой украинской рок-группы "Океан Эльзы". В частности, вокалистка спела хит коллектива "Обійми".

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