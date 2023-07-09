В Крыму Залужного поздравили с днем рождения и пригласили на полуостров – фото, видео

В городах Крыма развешали 180 желтых лент и сделали почти сотню патриотических граффити.

В Крыму активисты движения общественного сопротивления "Жовта стрічка" поздравили Главнокомандующего Валерия Залужного с днем рождения — развешали 180 желтых лент и сделали почти сотню патриотических граффити и пригласили его на полуостров.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Жовта стрічка".

"Ялта, Феодосия, Симферополь, Бахчисарай, Алупка и Симферополь — все это Украина! Крым – место настоящих патриотов, которые продолжают бороться за свое право на жизнь без оккупации… ведь Крым – это Украина", — говорится в сообщении.

Активисты поздравили Залужного с днем рождения и пригласили в Крым.

Активисты поздравили Залужного с днем рождения и пригласили в Крым.

Активисты поздравили Залужного с днем рождения и пригласили в Крым.

Активисты поздравили Залужного с днем рождения и пригласили в Крым.

Активисты поздравили Залужного с днем рождения и пригласили в Крым.

Активисты поздравили Залужного с днем рождения и пригласили в Крым.

Активисты поздравили Залужного с днем рождения и пригласили в Крым.

Активисты движения "Жовта Стрічка" поздравили Валерия Залужного с днем рождения и пригласили в Крым

Напомним, коллеги поздравили "железного генерала" Валерия Залужного с 50-летием.

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