В Крыму здание оккупационной администрации "покрасили" желтой и голубой красками

Крым – это Украина.
В ночь на 16 мая неизвестные "покрасили" желтой и голубой краской здание оккупационной администрации в Евпатории в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
"Крым – это Украина! В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный ими полуостров. Пока мост через Керченский пролив не взорвали", – сказал Чубаров.
Он выложил фото облитого краской здания и отметил, что это здание оккупационной администрации города Евпатория.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа также выразил надежду, что "в следующий раз "коктейль Молотова" также достигнет своей цели".
Ранее сообщалось, что кафиры пытают и убивают граждан с проукраинской позицией на территории Николаевской и Херсонской областей.
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