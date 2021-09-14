В KSE назвали четыре области Украины, где ситуация с коронавирусом является критической

Всего 11 регионов демонстрируют уровень госпитализации более чем 20 человек на 100 тыс. населения, а еще 10 областей приближаются к этому уровню.

Вспышка COVID-19 в Украине снова начинается из западных регионов. Кроме Черновицкой, критическая ситуация сейчас наблюдается в Волынской, Львовской и Тернопольской областях.

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Об этом во время брифинга 14 сентября сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"На прошлой неделе мы говорили еще и о Луганской области, оттуда критическая ситуация никуда не делась, но показатели зафиксировались на стабильном уровне, и Луганщина опять находится на уровне плато. То есть, сейчас в этой области нет тенденции на продолжение такого большого роста... И по состоянию на сейчас мы говорим о четырех регионах, в которых наблюдается такая угрожающая ситуация", — отметил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.

По его словам, сейчас самая критическая ситуация остается в Черновицкой области, где уже заняты более 50% коек с кислородом в "ковидных" больницах. Показатель выявления новых случаев в регионе уже превысил рекомендованный ВОЗ 5% показатель больше чем вдвое и составляет 11,1%. Кроме того, уровень госпитализации в этой области достиг показателя в 41 человек на 100 тыс. населения в сутки.



В остальных регионах Украины, говорит Ганиченко, ситуация остается стабильно напряженной, то есть в любой момент показатели могут возрасти.

Напомним, ранее сообщалось, Закарпатье станет первым регионом, который переходит в "желтую" зону. Новые правила в регионе начнут действовать уже со следующей недели. Это означает, что работать там смогут только те учебные заведения, где по крайней мере первой дозой вакцинированы по меньшей мере 80% сотрудников.

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