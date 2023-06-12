В куче мусора может быть взрывчатка: в ОК "Юг" предупредили об опасности на побережье Черного моря

В частности, опасный мусор может прибивать к берегам Одессы и области.

В ОК "Юг" предупредили о взрывоопасных предметах на побережье Черного моря после подрыва Каховской ГЭС, которые прибивает вместе с мусором.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

Гуменюк призвала помнить о собственной безопасности во время очищения побережья. Ведь после подрыва оккупантами Каховской ГЭС днепровской водой вместе с мусором к берегу может прибивать якорные мины, мины-"лепестки". Последние – очень опасные, ведь взрываются при малейшем прикосновении.

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"В кучах мусора, даже в обломках дрейфующей и приносимой к морскому побережью суши, среди остатков бытовых предметов, любых конструкций могут быть опасные предметы, снесенные с позиций, полевых складов БК, оборонных полос, которые настроили россияне на левом берегу. Там может быть все что угодно", – предупредила представительница Сил обороны юга.

Она призвала не организовывать самостоятельно сбор мусора, который принесло к берегу. Надо обращаться с просьбой к специалистам – пиротехникам, взрывотехникам, чтобы те обследовали местность. Гуменюк подчеркнула, что только после их заключения "можно включать добрую волю и очищать побережье".

Последствия взрыва Каховской ГЭС: что известно на 12 июня

По данным Минсреды на 11 июня, Каховское водохранилище потеряло почти 13,95 куб. км воды, что составляет 70% его объемов.

По состоянию на 12 июня уровень воды в Каховском водохранилище в створе поста "Никополь" снизился на 7,73 м. В Херсонской области за сутки вода упала на 64 см и сейчас достигает отметки 3,29 м. Подтопленными остаются 46 населенных пунктов: 3801 дом на освобожденной территории. На оккупированном левом берегу ситуация остается критической.

Из-за подрыва станции в Украине без воды остались около 700 тыс. человек.

Из-за подрыва Каховской ГЭС побережье реки Днепр устлано мертвой рыбой. В Черном море образовалась фактически свалка и туда прибивает мертвых животных. По оценкам специалистов, берега Каховского водохранилища десятилетиями будут непригодными для всего живого, потому что превратятся в солончаки. В Минэкологии называют эту экологическую катастрофу самой крупной со времен Чернобыльской трагедии. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате подрыва ГЭС, уже превысила 55 млрд грн.

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