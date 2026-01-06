- Дата публикации
Категория
Украина
В Купянске идет локальная зачистка: инициатива на стороне ВСУ — военный обозреватель
В Купянске Харьковской области украинские военные продолжают локальную зачистку в районах, где еще остаются силы противника. Большую часть территории города уже удалось освободить.
В Купянске идет локальная зачистка позиций врага. В целом большинство территории города находится под контролем Сил обороны Украины, а окончательное вытеснение противника может занять еще несколько недель.
Об этом сообщил Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
По его словам, инициатива находится на стороне украинского войска, которое также пытается продвигаться вдоль реки в северном направлении. В то же время, эксперт отмечает, что реализация этих планов будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте.
Мирошников добавил, что противник усложнил украинскую логистику с помощью ударных дронов и других средств поражения, однако Силы обороны имеют определенное преимущество в воздухе, что позволяет сдерживать и компенсировать эти действия.
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области , чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.