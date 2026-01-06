В Купянске идет локальная зачистка: инициатива на стороне ВСУ — военный обозреватель

Купянск

В Купянске идет локальная зачистка позиций врага. В целом большинство территории города находится под контролем Сил обороны Украины, а окончательное вытеснение противника может занять еще несколько недель.

Об этом сообщил Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам, инициатива находится на стороне украинского войска, которое также пытается продвигаться вдоль реки в северном направлении. В то же время, эксперт отмечает, что реализация этих планов будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте.

Мирошников добавил, что противник усложнил украинскую логистику с помощью ударных дронов и других средств поражения, однако Силы обороны имеют определенное преимущество в воздухе, что позволяет сдерживать и компенсировать эти действия.

