ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
20
Время на прочтение
1 мин

В Купянске идет локальная зачистка: инициатива на стороне ВСУ — военный обозреватель

В Купянске Харьковской области украинские военные продолжают локальную зачистку в районах, где еще остаются силы противника. Большую часть территории города уже удалось освободить.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Купянск

Купянск

В Купянске идет локальная зачистка позиций врага. В целом большинство территории города находится под контролем Сил обороны Украины, а окончательное вытеснение противника может занять еще несколько недель.

Об этом сообщил Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам, инициатива находится на стороне украинского войска, которое также пытается продвигаться вдоль реки в северном направлении. В то же время, эксперт отмечает, что реализация этих планов будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте.

Мирошников добавил, что противник усложнил украинскую логистику с помощью ударных дронов и других средств поражения, однако Силы обороны имеют определенное преимущество в воздухе, что позволяет сдерживать и компенсировать эти действия.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области , чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.

Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie