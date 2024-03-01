В Купянске остается много детей: родители пишут отказ от эвакуации

Кроме того, остаются и пенсионеры.

На территории Купянской общины Харьковской области ныне находятся 225 детей, родители которых отказались от обязательной эвакуации.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

По его словам Беседина, детей не могут эвакуировать даже не смотря на постановление Кабмина об обязательной и принудительной эвакуации.

"В тексте постановления указано, что родители имеют право отказаться от эвакуации. Те люди, которые находятся в Купянской общине, написали отказы от эвакуации детей. Если мы говорим о принудительной эвакуации, то она была применена на левобережье Купянской общины, — это Ковшеровка, Купянск-Узловой и левый берег непосредственно города Купянск. Там детей нет. Все дети находятся на правой стороне Купянска", — подчеркнул глава МВА.

Также от эвакуации отказываются люди пенсионного и предпенсионного возраста, а также граждане, работающие в структурных подразделениях Купянского городского совета, коммунальных предприятиях, на почте или перевозчики.

Пока тенденции на выезд из Купянска нет. Осенью 2023-го, когда была объявлена принудительная эвакуация с левого берега Купянска из-за усиления обстрелов, уехало много людей.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в области планируют ввести принудительную эвакуацию из 18 сел. Речь идет о населенных пунктах Великобурлукской и Ольхватской общин.

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